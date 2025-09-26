بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

فعاليات متنوعة ضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في البترا

26 سبتمبر 2025
فعاليات متنوعة ضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في البترا

وطنا اليوم:شهدت مدينة البترا الوردية الجمعة، فعاليات غنية بالتجارب الثقافية والسياحية ضمن اليوم الثاني من برنامج الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي تنظمه سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تحت رعاية معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين.
وانطلقت الفعاليات صباحاً برحلة مميزة عبر السيق إلى قصر البنت، تلاها مغامرة العربات (Buggy Adventure) باتجاه مجمّع الكنيسة البيزنطية في جبل النبي هارون، حيث استمتع المشاركون برحلة روحية وثقافية وسط آثار بديعة تعكس عظمة التاريخ، واختتمت الجولة بتذوق الشاي بالأعشاب البرية فوق قمة الجبل المطل على مشاهد بانورامية خلابة.
ومع غروب الشمس، انطلقت “القافلة الدبلوماسية” من القرية الثقافية النبطية في رحلة على ظهور الجمال والخيول من القرية النبطية وصولاً إلى مخيم العمارين في البيضا، مجسدة مشهداً أصيلاً من مسيرة القوافل التجارية القديمة.
واختتم اليوم الثاني بتجربة العشاء على الطريقة البدوية، كمنتج سياحي تجريبي يحاكي الحياة البدوية في البترا ووادي رم، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث غير المادي منذ عام 2008.
وتواصل سلطة إقليم البترا فعالياتها بقمة تضم ممثلي بعض عجائب الدنيا السبع الجديدة، وعدد من ممثلي القطاع السياحي في البترا، والمجتمعات المحلية، وتُختتم الفعاليات بتوقيع إتفاقيات تعاون مشتركة بين البترا وبعض المدن السياحية والأثرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح