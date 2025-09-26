فعاليات متنوعة ضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في البترا

وطنا اليوم:شهدت مدينة البترا الوردية الجمعة، فعاليات غنية بالتجارب الثقافية والسياحية ضمن اليوم الثاني من برنامج الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي تنظمه سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تحت رعاية معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين.

وانطلقت الفعاليات صباحاً برحلة مميزة عبر السيق إلى قصر البنت، تلاها مغامرة العربات (Buggy Adventure) باتجاه مجمّع الكنيسة البيزنطية في جبل النبي هارون، حيث استمتع المشاركون برحلة روحية وثقافية وسط آثار بديعة تعكس عظمة التاريخ، واختتمت الجولة بتذوق الشاي بالأعشاب البرية فوق قمة الجبل المطل على مشاهد بانورامية خلابة.

ومع غروب الشمس، انطلقت “القافلة الدبلوماسية” من القرية الثقافية النبطية في رحلة على ظهور الجمال والخيول من القرية النبطية وصولاً إلى مخيم العمارين في البيضا، مجسدة مشهداً أصيلاً من مسيرة القوافل التجارية القديمة.

واختتم اليوم الثاني بتجربة العشاء على الطريقة البدوية، كمنتج سياحي تجريبي يحاكي الحياة البدوية في البترا ووادي رم، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث غير المادي منذ عام 2008.

وتواصل سلطة إقليم البترا فعالياتها بقمة تضم ممثلي بعض عجائب الدنيا السبع الجديدة، وعدد من ممثلي القطاع السياحي في البترا، والمجتمعات المحلية، وتُختتم الفعاليات بتوقيع إتفاقيات تعاون مشتركة بين البترا وبعض المدن السياحية والأثرية.