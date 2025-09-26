مواطنون يناشدون الادارة المحلية بإجراء تسويات مالية عادلة

وطنا اليوم:ناشد عدد كبير من المواطنين معالي وزير الإدارة المحلية، بضرورة الإيعاز إلى اللجان والمجالس البلدية بفتح المجال أمامهم لإجراء تسويات مالية عادلة عن المبالغ المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة، سواء كانت بدل مسقفات أو رسوم خدمات أو مخالفات مختلفة.

وأوضح المواطنون أن هذه المبالغ القديمة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً عليهم، وتعيق إنجاز معاملاتهم اليومية في البلديات، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كثير من الأسر. وطالبوا بأن يتم السماح لهم بتقسيط هذه المبالغ على دفعات شهرية ميسرة، وفق التزام وتعهد رسمي، بحيث يتمكنوا من السداد دون إرهاق مالي، وبما يضمن حقوق البلديات في الوقت ذاته.

وأكدوا أن هذه الخطوة في حال إقرارها، ستعود بالفائدة على الجميع، إذ إنها تيسر على المواطنين إنجاز معاملاتهم بمرونة أكبر، وتوفر للبلديات مصدراً إضافياً للدخل يساهم في تعزيز مواردها المالية، ويزيد قدرتها على تقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية.