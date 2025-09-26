الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 400 بالمئة خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:سجلت الصادرات الوطنية إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 400 بالمئة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، مواصلة مسارها التصاعدي.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات إلى سوريا لتصل إلى 130 مليون دينار، مقارنة بـ 26 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، بلغت مستوردات المملكة من سوريا خلال الفترة نفسها 62 مليون دينار، مقابل 31 مليون دينار العام الماضي، مسجلةً ارتفاعًا نسبته 100 بالمئة.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق السورية في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إلى جانب المعدات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.