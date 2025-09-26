بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 400 بالمئة خلال 7 أشهر

26 سبتمبر 2025
الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 400 بالمئة خلال 7 أشهر

وطنا اليوم:سجلت الصادرات الوطنية إلى سوريا قفزة كبيرة بنسبة 400 بالمئة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، مواصلة مسارها التصاعدي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات إلى سوريا لتصل إلى 130 مليون دينار، مقارنة بـ 26 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت مستوردات المملكة من سوريا خلال الفترة نفسها 62 مليون دينار، مقابل 31 مليون دينار العام الماضي، مسجلةً ارتفاعًا نسبته 100 بالمئة.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق السورية في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إلى جانب المعدات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح