مايكروسوفت توقف خدمات لإسرائيل وتعترف باستغلالها ضد الفلسطينيين

26 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت شركة مايكروسوفت إيقاف وصول وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى بعض خدماتها للحوسبة السحابية، مؤكدة أنها وجدت أدلة تدعم ما نشرته صحيفة الغارديان بشأن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الخدمات للتجسس على المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الشركة براد سميث، في رسالة إلى الموظفين نشرت على الإنترنت، الخميس، إن مايكروسوفت أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف وتعطيل اشتراكاتها في خدمات محددة للتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
وأكد سميث: “وجدنا أدلة تدعم عناصر تقرير الغارديان”، مبينا أن بيانات المكالمات الهاتفية التي تم تخزينها قد حصل عليها الجيش الإسرائيلي من خلال مراقبة واسعة للمدنيين في غزة والضفة الغربية، لكنه نفى أن تكون مايكروسوفت قد وفرت “تقنية لتسهيل المراقبة الجماعية للمدنيين”.
وأضاف أن قرار إيقاف تلك الخدمات “لا يؤثر على العمل المهم الذي تواصل مايكروسوفت القيام به لحماية الأمن السيبراني لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط”.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت في تحقيق استقصائي أن الوحدة 8200 -وهي أبرز ذراع استخباراتية لجيش الاحتلال- استغلت الخدمات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت في مشروع تجسسي ضخم لتخزين وتحليل ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أظهر التحقيق أن هذا المشروع استخدم أيضا في حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث ساعد في تحديد أهداف للقصف الجوي، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.


