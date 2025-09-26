ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

وطنا اليوم:موقف واضح أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضم إسرائيل للضفة الغربية، بالتزامن مع زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لنيويورك.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن أسمح بذلك.. لن يحدث هذا”.

وتابع قائلا إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس في خضم جهود تُبذل لإنهاء الحرب في غزة، معربا عن اعتقاده بأن اتفاقا لوقف إطلاق النار بات “قريبا جدا”.

وأضاف “حدث الكثير ويجب أن يتوقف كل ذلك الآن”.

وقال ترامب “تحدّثنا مع نتَنياهو اليوم، وتحدثنا مع جميع القادة في الشرق الأوسط الذين هم أشخاص رائعون، ونحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وربما حتى إلى سلام”.

والأربعاء، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب قبل أيام من لقائه المرتقب مع نتنياهو الذي يزور الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.