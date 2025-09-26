بنك القاهرة عمان
الصفدي: من أجل إنسانيتنا علينا أن ننقذ الأونروا

26 سبتمبر 2025
الصفدي: من أجل إنسانيتنا علينا أن ننقذ الأونروا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمثل شريان حياة للفلسطينيين، وصمودها خلال الحرب على غزة يؤكد أنه لا يمكن استبدالها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقد مساء الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا، برئاسة مشتركة بين الأردن وإسبانيا والبرازيل، أن الوكالة تنعكس بشكل مباشر على حياة آلاف الطلبة الفلسطينيين، مشدداً على أن “من أجل إنسانيتنا علينا أن نساعد الأونروا”.
وأضاف الصفدي، أن الأونروا “تختنق مالياً”، ومع نهاية الشهر الحالي، إذا لم تحصل على التمويل اللازم فإنها لن تتمكن من الاستمرار بالعمل، مضيفا أنه “يتم شن حملة اغتيال سياسي ضد الأونروا قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل، لأن الأونروا تمثل حق اللاجئين الفلسطينيين، ولأن الأونروا تمثل الأمل للاجئين الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن الأونروا كانت حاضرة في غزة قبل أن “تدمرها إسرائيل وتدفن أطفالها تحت ركام منازلهم”، لافتاً إلى أن أكثر من 600 ألف طفل في القطاع لم يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم منذ عامين.
وقال: “يجب أن نعيد الأمل للأطفال الفلسطينيين، ونضمن حقوقهم المشروعة في التعليم، وألا يخشوا القتل في طريقهم إلى مدارسهم”.
وتابع الصفدي أن إسرائيل “سوت غزة بالأرض”، لتصبح “أرضاً قاحلة يعيش عليها أكثر من مليوني مشرد”، مؤكداً أن المجازر بحق الفلسطينيين يجب أن تتوقف فوراً.
وأضاف أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الخبز والماء والغذاء وحليب الأطفال.


