التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Yeungnam University) / كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير لفصل ربيع 2026

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من Yeungnam University/ في كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير بتخصصات التنمية الدولية والسياسات العامة والقيادة والتنمية المستدامة لفصل ربيع 2026.

مزايا المنحة:

– تغطية التكاليف الدراسية.

– مخصص شهري بقيمة (725) دولار لمدة 12 شهر خلال فترة الدراسة فقط.

– لا تغطي المنحة مصاريف السفر او الإقامة.

موعد تقديم الطلبات:

اعتباراً من تاريخ 22-9-2025 ولغاية 17-10-2025

آلية التقديم:

على الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:

https://psps.yu.ac.kr/psps/index.do

ملاحظات هامة:

– يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

– الدارسة باللغة الإنجليزية.

– للاستفسار ولمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني: pspsapply@yu.ac.kr

او الهاتف رقم: 0082538101315