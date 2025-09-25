بنك القاهرة عمان
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من Yeungnam University) / كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير لفصل ربيع 2026

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من Yeungnam University/ في كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير بتخصصات التنمية الدولية والسياسات العامة والقيادة والتنمية المستدامة لفصل ربيع 2026.

مزايا المنحة:
– تغطية التكاليف الدراسية.
– مخصص شهري بقيمة (725) دولار لمدة 12 شهر خلال فترة الدراسة فقط.
– لا تغطي المنحة مصاريف السفر او الإقامة.
موعد تقديم الطلبات:
اعتباراً من تاريخ 22-9-2025 ولغاية 17-10-2025
آلية التقديم:
على الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:
https://psps.yu.ac.kr/psps/index.do
ملاحظات هامة:
– يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
– الدارسة باللغة الإنجليزية.
– للاستفسار ولمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني: pspsapply@yu.ac.kr
او الهاتف رقم: 0082538101315


