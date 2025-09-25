بنك القاهرة عمان
إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين الجمعة

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، إنه سيتم اعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 12.30 ظهرا.
ومن جهتها، قالت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إنه بإيعاز من القيادة السياسية سيعاد صباح غد الجمعة فتح معبر اللنبي لحركة المسافرين.
ويوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تم إغلاق المعبر إثر مقتل جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت، أول أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قرر تمديد إغلاق هذا المعبر حتى إشعار آخر.


