أورنج الأردن تحقق أداءً متميزاً في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالنصف الأول من 2025

25 سبتمبر 2025
أورنج الأردن تحقق أداءً متميزاً في الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالنصف الأول من 2025

وطنا اليوم:في أورنج الأردن، الاستدامة تتجاوز كونها هدفاً لتصبح التزاماً حقيقياً مستمراً، ونفخر أننا في النصف الأول من عام 2025، حققنا إنجازاتنا في تقليل انبعاثات الكربون، وترشيد استهلاك الطاقة حتى الآن.
الأثر ملموس وواضح:
الحفاظ على استقرار الطاقة، متوافقاً بشكلٍ كبيرٍ مع هدفنا.
لقد حققنا هدفنا في إدارة الإنبعاثات، حيث بلغت إنبعاثات النطاق 1 ما يعادل 109% من الهدف بينما حققت إنبعاثات النطاق 2 ما يعادل 107% من الهدف.
جاءت نسبة 39٪ من إجمالي استهلاكنا للطاقة من مصادر متجددة، مما ساهم في تفادي أكثر من 11,228 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون خلال النصف الأول من العام الحالي.
تعكس هذه النتائج ثمار نهجنا الاستباقي. فقد قمنا بتفعيل ميزات ترشيد استهلاك الطاقة، مع إخراج الأنظمة القديمة من الخدمة تدريجياً، وتحويل أسطول مركباتنا للكهرباء، وتحسين إدارة الطاقة في مرافقنا، كل ذلك بالتوازي مع توسيع نطاق قدراتنا في شبكة الجيل الخامس.


