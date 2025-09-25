ترامب: عقدنا اجتماعًا رائعًا مع عدد من قادة المنطقة بشأن غزة وقريبون من صفقة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعًا “رائعًا” مع عدد من قادة المنطقة بشأن الأوضاع في غزة، واصفًا اللقاء بأنه “ممتاز”.

وأضاف ترامب، الخميس “قريبون من صفقة”، مشيرا إلى أن أحد أهدافه الرئيسية يتمثل في “استعادة المحتجزين” لدى حماس.

وتابع ترامب، “تم اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماعي مع قادة عظماء في الشرق الأوسط بشأن غزة”.

جاء ذلك خلال تصريحات لترامب عقب استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، حيث أشار إلى أن مباحثاتهما ستتطرق إلى ملف صفقة طائرات إف-16 بين واشنطن وأنقرة.

وفي سياق متصل، دعا ترامب الرئيس التركي إلى وقف شراء النفط الروسي، في ظل المساعي الأميركية للحد من تدفق العائدات النفطية على موسكو.

إعلان “مهم” بشأن سوريا

وفي ملف آخر، كشف ترمب عن تطورات لافتة تتعلق بسوريا، معلناً أنه “سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا”.

وأوضح أن إدارته كانت قد رفعت العقوبات عن سوريا “لمنحها فرصة للتنفس”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء “بناءً على طلب من السعودية وتركيا وقطر”.

كما أثنى ترمب على دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، معتبراً أنه كان “المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع هو إزاحة النظام السابق في سوريا”.

انتقاد للنيتو

على صعيد آخر، وجه ترمب انتقاداً لدول حلف شمال الأطلسي (النيتو)، معتبراً أنها كانت “مخيبة للآمال” فيما يتعلق بمسألة التوقف عن شراء النفط الروسي، في إشارة إلى استمرار بعض الحلفاء في استيراد الطاقة من موسكو.