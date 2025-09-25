بنك القاهرة عمان
الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا

25 سبتمبر 2025
الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا

وطنا اليوم:أكدت مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية، أسماء الغزاوي، أن الحلول المتوفرة حاليًا لدى الوزارة والبلديات لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة تقتصر على عمليات التطعيم والتعقيم، مشددة على أن الأساليب الأخرى مثل إطلاق النار عليها أو التسميم ممنوعة قانونيًا.
وجاء تصريح الغزاوي عقب حادثة مهاجمة كلاب ضالة لطالبات مدارس في مدينة الرمثا، نتج عنها عقر طالبة في ساقها، وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع البلديات، تبذل جهودًا كبيرة للحد من انتشار الكلاب الضالة، مؤكدة وجود خطة لإنشاء مراكز للسيطرة على توالدها.
وأضافت الغزاوي أن نقابة الأطباء البيطريين قدمت خطة طوارئ لأمانة عمّان، تهدف إلى التعاون مع البلديات والعيادات البيطرية المرخصة من القطاع الخاص، لمعالجة الظاهرة ضمن آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت أن ضعف الموازنات البلدية ساهم في تأخير إنشاء مراكز متخصصة للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة، نظرًا لحاجتها إلى تمويلات مرتفعة وكلف مالية عالية.
واختتمت الغزاوي بالتأكيد على وجود اتفاقيات وتعاون مشترك بين الوزارة، والبلديات، وأمانة عمّان، ونقابة الأطباء البيطريين، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه المشكلة المتزايدة.


