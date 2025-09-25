صحة غزة: 83 شهيداً و216 إصابة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65,502 شهيدا و167,376 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وأضافت “صحة غزة” في بيان، الخميس، أن 83 شهيدا و216 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 7 والإصابات 50، ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,538، وأكثر من 18,581 إصابة.

من جهته، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما لم يتم توفير دعم دولي عاجل.

وشدد لازاريني على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

موازاة مع ذلك، تتفاقم معاناة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية جراء المجاعة التي تتفشى في القطاع مع إغلاق عدد من مراكز سوء التغذية داخل عدد من المستشفيات.

ويعود ذلك لأسباب عدة منها وصول عمليات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي توجد بها تلك المستشفيات أو انعدام المستلزمات الطبية والأدوية والكوادر اللازمة لتشغيل تلك المراكز.