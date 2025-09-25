النائب مصطفى العماوي: لو كنت صاحب قرار لأغلقت الحدود وألقيت القبض على الفاسدين

وطنا اليوم:قال النائب الدكتور مصطفى العماوي، إنه لو كان صاحب قرار ليوم واحد في الوطن، لقام بإغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية، وألقى القبض على الفاسدين الذين سرقوا مقدرات البلاد.

وأضاف العماوي أن الفاسدين والخونة هم من غدروا بالوطن وطعنوه من الخلف، وتسببوا في إدخاله بأزمات ومشاكل اقتصادية ومالية، نتيجة تعاملهم مع المناصب العامة على أنها “فرصة العمر” لممارسة الفساد وسرقة أموال الدولة.

وانتقد العماوي من يصف الفساد بأنه مجرد “انطباع”، معتبراً أن مثل هذا القول يعد دفاعاً عن الفاسدين وتشجيعاً لهم، بل وقد يكون دليلاً على شراكة في ارتكاب هذه الجريمة بحق الوطن