دول تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، عن إرسال بلاده سفينة ثانية تابعة للبحرية الإيطالية بهدف مرافقة وحماية “أسطول الصمود العالمي” الذي يتجه إلى قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إرسال سفينة تابعة للبحرية من طراز “بام” لمرافقة أسطول الصمود المتوجه حاليا نحو غزة تحسبا لاحتمال تعرضه لهجمات.

وطالب سانشيز -في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس- باحترام القانون الدولي وضمان حق المواطنين الإسبان في الإبحار بالمتوسط في ظروف آمنة.

مصدر اكد أن عدة دول حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك عليه، وذلك غداة استهدافه بعدة مسيّرات قبالة سواحل اليونان.

كما نقل عن إدارة الأسطول أن مسيّرات حلقت بكثافة فوق أكبر سفن الأسطول، وأن المنظمين أعلنوا حالة الإنذار على متنها.

ووفقا للمصدر نفسه، تقرر إبحار السفن في المياه الإقليمية اليونانية الليلة وحتى صباح اليوم لتقليص فرص الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين في الرحلة.

وقبل أيام، هددت إسرائيل أسطول الصمود بمنعه من دخول ما سمتها منطقة قتالية وخرقه الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان الناشطون على متن الأسطول أعلنوا أنهم استُهدفوا فجر أمس الأربعاء، بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقال أسطول الصمود العالمي، في بيان، إن عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، وأضاف أنه التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب.

وأفاد بتعرض 10 سفن على الأقل من الأسطول لهجمات من طائرات مسيّرة، وأفاد ناشطون بوقوع بعض الأضرار.

وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحفي عبر تطبيق إنستغرام إنّ “إسرائيل تحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين”.

ومنذ أيام، تبحر نحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.