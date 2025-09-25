بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

دول تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود

25 سبتمبر 2025
دول تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، عن إرسال بلاده سفينة ثانية تابعة للبحرية الإيطالية بهدف مرافقة وحماية “أسطول الصمود العالمي” الذي يتجه إلى قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إرسال سفينة تابعة للبحرية من طراز “بام” لمرافقة أسطول الصمود المتوجه حاليا نحو غزة تحسبا لاحتمال تعرضه لهجمات.
وطالب سانشيز -في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس- باحترام القانون الدولي وضمان حق المواطنين الإسبان في الإبحار بالمتوسط في ظروف آمنة.
مصدر اكد أن عدة دول حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك عليه، وذلك غداة استهدافه بعدة مسيّرات قبالة سواحل اليونان.
كما نقل عن إدارة الأسطول أن مسيّرات حلقت بكثافة فوق أكبر سفن الأسطول، وأن المنظمين أعلنوا حالة الإنذار على متنها.
ووفقا للمصدر نفسه، تقرر إبحار السفن في المياه الإقليمية اليونانية الليلة وحتى صباح اليوم لتقليص فرص الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين في الرحلة.
وقبل أيام، هددت إسرائيل أسطول الصمود بمنعه من دخول ما سمتها منطقة قتالية وخرقه الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان الناشطون على متن الأسطول أعلنوا أنهم استُهدفوا فجر أمس الأربعاء، بمسيّرات، متهمين إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.
وقال أسطول الصمود العالمي، في بيان، إن عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، وأضاف أنه التشويش على الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب.
وأفاد بتعرض 10 سفن على الأقل من الأسطول لهجمات من طائرات مسيّرة، وأفاد ناشطون بوقوع بعض الأضرار.
وقالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبورغ في مؤتمر صحفي عبر تطبيق إنستغرام إنّ “إسرائيل تحاول تخويف وإسكات الأشخاص الذين يتحرّكون من أجل فلسطين”.
ومنذ أيام، تبحر نحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لا سيما مستلزمات طبية لقطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح