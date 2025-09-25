بنك القاهرة عمان
عجز مالي كبير يهدد عمليات الأونروا في غزة والضفة والأردن

25 سبتمبر 2025
عجز مالي كبير يهدد عمليات الأونروا في غزة والضفة والأردن

وطنا اليوم:يترأس الأردن وإسبانيا والبرازيل، الخميس، اجتماعا خاصا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مستوى وزراء الخارجية، لحشد المساهمات المالية للوكالة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لمديرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوكالة، تمارا الرفاعي.
وقالت الرفاعي إنّه على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة أي سيناريو تختاره للأونروا، مع التأكيد على أن تحديد الولاية مهم، لكنه لا يكفي إن لم يقترن بالتمويل المناسب.
في وقت تستمر فيه عمليات الوكالة في خمس مناطق: غزة، الضفة الغربية، سوريا، لبنان، والأردن، لا يزال العجز المالي للأونروا قرابة 200 مليون دولار، وفق الرفاعي، التي أشارت إلى أن المناشدة موجهة بالدرجة الأولى إلى الدول العربية، التي شهد تمويلها تراجعا حادا العام الحالي، مع غياب دعم الولايات المتحدة والسويد العام الحالي الذي ضاعف الأزمة.
ولفتت الرفاعي النظر إلى أن الجمعية العامة ستصوّت في بداية كانون الأول المقبل على تجديد ولاية الأونروا التي تُمدد كل 3 سنوات، مؤكدة أن الجهود جارية لحشد دعم سياسي واسع يوازي مستوى التأييد الذي تظهره الجمعية العامة للوكالة.
وأوضحت، أن تقريرا مستقلا صدر مؤخرا استعرض السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأونروا، بدءا من إمكانية انهيارها بسبب نقص التمويل، وصولا إلى إدراج بعض خدماتها ضمن القطاع العام الفلسطيني في إطار بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها


