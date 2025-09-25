بنك القاهرة عمان
سفراء جامعة البترا يشاركون في فعالية وطنية مع مدارس كنجستون الدولية

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:شارك فريق سفراء جامعة البترا وفرقة كورال الجامعة في فعالية رياضية-اجتماعية-ثقافية مميزة نظّمتها مدارس كنجستون الدولية، ضمن جهود الجامعة لتعزيز تواصلها مع مؤسسات المجتمع المحلي.
أُقيمت الفعالية تحت رعاية مدير مدارس كنجستون الدكتور محمد أبو عمارة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومساعد العميد الدكتور مالك السعود، إلى جانب عدد من الإعلاميين والرياضيين وفريق كرة القدم.
تواصل سفراء جامعة البترا مباشرة مع طلبة المدارس، حيث قدّموا عرضًا تعريفيًا حول تاريخ الجامعة الأكاديمي العريق، وتخصصاتها المتنوعة، ومرافقها الحديثة المزودة بأحدث التقنيات التعليمية. كما استعرضوا الأنشطة الطلابية والبرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، وفرص التطوع والمبادرات المجتمعية التي تثري تجربة الطالب الجامعية. وأتاح هذا اللقاء للطلبة فرصة طرح الأسئلة والتعرّف عن قرب على الحياة الجامعية والمشاركة في حوار تفاعلي حول التخصصات المستقبلية وفرص التطوير الشخصي والمهني، بما يعكس رسالة الجامعة في الانفتاح على المجتمع المحلي وبناء جسور تواصل مع الأجيال الناشئة.
وثمّن المشاركون الدور المحوري لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.
واختتمت الفعالية بمباراة ودية لكرة القدم وفقرة فنية وطنية قدّمها كورال الجامعة جسّدت روح الولاء والانتماء، قبل تكريم المشاركين في أجواء عكست تكامل الرياضة والثقافة والانتماء المجتمعي.


