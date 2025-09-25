بنك القاهرة عمان
يزن النوباني يعتذر عن إتمام التعاقد مع التلفزيون الاردني

25 سبتمبر 2025
يزن النوباني يعتذر عن إتمام التعاقد مع التلفزيون الاردني

وطنا اليوم:أعلن الفنان الأردني يزن النوباني اعتذاره الرسمي عن عدم إتمام التعاقد مع التلفزيون الأردني، بعد ضجة النصف مليون دينار التي رافقت الحديث عن انتاج مسلسل درامي.

وقال النوباني عبر منشور نشره قبل قليل على صفحته الرسمية:
تعرضت لهجمة لا أستحقها.. وتعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين.. ببساطة لأننا اتفقنا على انتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.. لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد.. أعد جمهوري أن أبقى معه وأحمل قصته في كل الوسائل.. كل الحب للجميع


