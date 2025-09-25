طرح عطاءين لتشغيل الباص السريع ونظام تحصيل الأجرة بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار، عطاءين للتأهيل الأولي لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع حافلات التردد السريع (BRT)، ومشغل نظام تحصيل الأجرة للمشروع، داخل حدود أمانة عمّان الكبرى وبين مدينتي عمّان-الزرقاء.

وأوضحت الوزارة، عبر وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الدعوة موجهة للشركات والائتلافات ذات الخبرة في تشغيل أنظمة النقل العام، تمهيدًا لاختيار مشغّل من القطاع الخاص للتعاقد مع أمانة عمّان الكبرى وتنفيذ المشروع وفق مناقصة تتسم بالشفافية والتنافسية، استنادا إلى أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ودعت الوزارة، الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة في توريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية وتحصيل الأجور إلى المشاركة في دعوة التأهيل الأولي (RFQ) لتوريد وتشغيل نظام تحصيل الأجرة للمشروع.

ووفق منصة “استثمر في الأردن”، فإن حجم الاستثمار في مشروع تشغيل نظام حافلات التردد السريع (BRT)؛ يُقدّر بقرابة 82 مليون دولار مع مع عائد داخلي متوقع من خانتين (double-digit IRR، ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى 100,000 راكب يوميا.

وأشارت إلى أن مشروع تحصيل الأجرة يشمل إدارة أنظمة التذاكر المتقدمة وخدمات الركاب، إذ يُقدّر حجم الاستثمار لهذا العنصر بحوالي 13 مليون دولار مع مع عائد داخلي متوقع من خانتين.

وتشكل مرحلة طلب التأهيل الأولي (RFQ) الخطوة الأولى في المناقصة، ويُسمح فقط للمتقدمين المؤهلين في هذه المرحلة بالانتقال إلى المرحلة النهائية واستلام وثيقة طلب تقديم العروض (RFP)، وفق وثائق العطاءات .

ودعت الوزارة إلى تسليم الطلبات شخصيًا إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، إضافة إلى تسليم جميع الطلبات إلكترونيا، موضحة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق هو الخميس الموافق 6 تشرين الثاني المقبل.

الوزارة، طرحت طلبَي تأهيل منفصلين؛ الأول لعطاء تشغيل حافلات التردد السريع، والثاني لعطاء مشغّل نظام تحصيل الأجرة، ولا يُسمح لأي متنافس بالتقدم لكلا العطاءين.

وشددت الوزارة على كل متنافس اختيار وتقديم عرض لعطاء واحد فقط. وفي حال تبين أن أي متنافس قد تقدم لكلا العطاءين، فسيتم استبعاد عروضه كافة واعتبارها غير مطابقة.