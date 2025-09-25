ترامب يقدم خطة أميركية لإنهاء حرب غزة في اجتماع مع قادة عرب ومسلمين

وطنا اليوم:قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، لقادة دول عربية وإسلامية “مخططًا” لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة القطاع، وذلك وفقا لثلاثة مصادر مطلعة شاركت في الاجتماع أو تم إطلاعها عليه، حسبما أفادت مصادر لموقع أكسيوس.

وأكّدت المصادر، أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ترامب خطة أميركية رسمية لإنهاء الحرب في غزة منذ توليه منصبه في كانون الثاني. وذكر مصدران أن ترامب شدد في الاجتماع على ضرورة إنهاء الحرب بشكل عاجل، مشيرا إلى أن إسرائيل تصبح أكثر عزلة دوليا مع كل يوم تستمر فيه الحرب.

وأضافت مصادر أن المبادئ التي عرضها ترامب في الاجتماع كانت تحديثات لأفكار سابقة نوقشت خلال الأشهر الستة الماضية، مع إشارات إلى خطط وضعها صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث إنّ المبادئ الرئيسية التي تم عرضها شملت، (الإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين، وقف إطلاق نار دائم، انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، خطة لما بعد الحرب تشمل آلية حكم في غزة من دون حماس، قوة أمنية تضم فلسطينيين، إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية، تمويل عربي وإسلامي للإدارة الجديدة في غزة وإعادة إعمار القطاع، بعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.

وقال مصدران، إن القادة العرب عرضوا عدة شروط لدعم خطة ترامب، منها (ألا تضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية أو غزة، وألا تحتل إسرائيل أجزاء من غزة، وألا تبني إسرائيل مستوطنات في غزة، وتوقف إسرائيل تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا).

وأكّد ترامب للقادة العرب والمسلمين أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، حسبما ذكر مصدران. وكان موقع “بوليتيكو” قد أفاد بأن ترامب تعهد بمنع الضم.

وعقد، الثلاثاء، اجتماع متعدّد الأطراف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 الثلاثاء، حيث صدر بيان مشترك لقادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، شددوا فيه على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، معربين عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بيانا منفصلا دعم فيه الخطة، مشيدا بمقترحات ترامب وداعيا إلى البناء عليها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول عربي حضر الاجتماع، إنّ المشاركين غادروا وهم “مفعمون بالأمل”، مضيفًا: “لأول مرة شعرنا أن هناك خطة جدية مطروحة على الطاولة”.

وفي وقت لاحق، عقد وزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف اجتماع متابعة مع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن لتحويل المبادئ التي قدمها ترامب إلى خطة أكثر تفصيلًا.

وأشار مصدر مطلع على الاجتماع، إلى أن ترامب أبلغ القادة العرب بأن الخطوة التالية هي مناقشة الخطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لضمان دعمه.

قال مسؤولون إسرائيليون، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دراية عامة بالمبادئ الأميركية، وأن مستشاره عقد مناقشات مع كوشنر وبلير.