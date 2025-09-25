بنك القاهرة عمان
زيلينسكي يلتقي الشرع ويعلن استئناف العلاقات بين البلدين

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميا اليوم الأربعاء، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال زيلينسكي في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “وقّعت أوكرانيا وسوريا اليوم بيانا مشتركا بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية”.
وأضاف: “نرحب بهذه الخطوة المهمة، ونؤكد استعدادنا لدعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار”.
وتابع قائلا: “خلال مفاوضاتنا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية التي تواجه البلدين، وأهمية مواجهتها”.
واختتم الرئيس الأوكراني منشوره قائلا: “اتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين”.
وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمساحات شاسعة من أوكرانيا سيطرت عليها روسيا كمناطق “مستقلة” تدعمها روسيا.


