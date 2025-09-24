ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف في مقابلة مع قناة “بي.إف.إم” الفرنسية الثلاثاء من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

واستطرد يقول “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك”.

وألقى ترامب خطابا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ترامب “علينا وقف الحرب في غزة فورا. علينا أن نتفاوض فورا لإحلال السلام”.

وتابع الرئيس الفرنسي تصريحاته قائلا: «أري رئيسا أمريكيا منخرطا في الملف، لقد كرر هذا الصباح أنه يريد السلام، وقال إنه أنهي سبعة صراعات، لكنه إذا أراد نوبل فلابد أن يوقف الحرب في غزة»، مؤكدا أن الجائزة لا تُمنح بالخطابات وإنما بالفعل.

ورشح عدد من الدول، منها إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب لنيل جائزة نوبل السنوية للسلام لجهوده في التوسط في اتفاقيات سلام أو وقف إطلاق النار. وقال ترامب شخصيا إنه يستحق الجائزة التي وحصل عليها أربعة رؤساء سابقين في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي “بذل الرئيس ترامب جهودا من أجل السلام تفوق ما بذله جميع الحاضرين في الأمم المتحدة مجتمعين”.

وأضافت “هذا الرئيس وحده قادر على تحقيق كل هذا من أجل الاستقرار العالمي، لأنه ساهم بفعالية في استعادة الولايات المتحدة قوتها”.