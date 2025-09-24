بنك القاهرة عمان
الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في غزة ومسيّرات تستهدف أسطول الصمود

24 ثانية ago
الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في غزة ومسيّرات تستهدف أسطول الصمود

وطنا اليوم:ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مجزرة بحق نازحين، ونفذت عمليات نسف جديدة للمباني في مدينة غزة، التي تتعرض لقصف عنيف وتوغلات برية ضمن خطة تستهدف تدميرها وتهجير سكانها.
وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد 17 شخصا بينهم أطفال في الغارة التي استهدفت مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.
من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حصيلة الغارة بلغت 20 شهيدا وعددا من المصابين.
ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية صورا تظهر جثامين عدد من الشهداء في أكياس بيضاء.
كما نشرت مقاطع مصورة تظهر نقل مصابين جراء الغارة منهم أطفال.

غارات وشهداء
وقد أفادت مصادر طبية باستشهاد 29 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 24 بمدينة غزة.
وبالإضافة إلى ضحايا مجزرة محيط سوق فراس، استشهد 5 أشخاص فجر اليوم جراء غارة على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأسفرت غارة أخرى استهدفت منزلا في شارع الصحابة عن استشهاد اثنين.
كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف مماثل لمحيط سوق اليرموك.
وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة، لا سيما الغربية والجنوبية، لسلسلة من الغارات فجر اليوم والليلة الماضية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة فوق مناطق في حي النصر غربي المدينة وحي تل الهوى الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية.

وفي ملف آخر، تعرضت سفن من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة لهجمات بمسيّرات، يرجح أنها إسرائيلية، في البحر المتوسط، مما أسفر عن أضرار في بعض السفن.


