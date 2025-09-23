نقابة الصحفيين تُكرّم جامعة عمان الأهلية ضمن حفل تكريم الناجحين بالتوجيهي والجهات الداعمة

وطنا اليوم:كرمت نقابة الصحفيين الأردنيين ممثلة بنقيب الصحفيين الاستاذ طارق المومني مساء أمس الاثنين جامعة عمان الاهلية ممثلة بنائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الاستاذ الدكتور أحمد حمدان الذي تسلم درع التكريم نيابة عن رئيس الجامعة ، وذلك انطلاقا من كون الجامعة إحدى الجهات الداعمة في رعاية الطلبة ومسيرتهم التعليمية.

وقد جاء هذا خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته النقابة لتكريم أبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والجهات الداعمة للحفل في رعاية الطلبة ومسيرتهم التعليمية وهي (إلى جانب جامعة عمان الاهلية) كلا من : أمانة عمان الكبرى، بنك الإسكان، جامعة الزرقاء، وشركة أورنج ، وذلك على مسرح مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى.

‏وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور أعضاء مجلس النقابة وحشد من الصحفيين وذوي الطلبة، أن نجاح الطلبة ثمرة لجهود كبيرة بذلها أولياء الأمور، مشيداً بالدور الوطني للمؤسسات والجامعات الداعمة للحفل في رعاية الطلبة ومسيرتهم التعليمية.

‏وتضمن الحفل فقرة فنية قدمتها فرقة أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية، كما أمتع الفنانان سليمان الشملاوي وماجد الزريقات الحضور بمجموعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية التي تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية.

‏‏وشارك الفنان نبيل صوالحة بفقرة كوميدية تحدث فيها عن أهمية العلم والمعرفة وأثرها في صقل الشخصية.

‏‏وأشادت الزميلة آلاء الزبن في مستهل الحفل، بدور النقابة التي شكلت على الدوام جزءاً أصيلاً من مسيرة الوطن ونهضته.

