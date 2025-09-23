8 باحثين من عمان الأهلية ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم وفق تصنيف ستانفورد 2025

وطنا اليوم:تم إدراج ثمانية من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين حول العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع Elsevier لعام 2025،.، والذي يعد من أبرز التصنيفات البحثية العالمية، وقد شمل التصنيف كلاً من:
أ.د. أحمد صامد العدوان ( كلية الأعمال ).
أ.د.عمر المومني (كلية تقنية المعلومات ).
د. حمزة أبو عويضة ( كلية الهندسة ).
د.ولهان الشاعر ( كلية العلوم الطبية المساندة).
د. حمدي النصيرات ( كلية الصيدلة ).
أ.د. منال احمد عباس (كلية العلوم الطبية المساندة ).
أ.د. قصي شمبور ( كلية تقنية المعلومات ).
د. مها شحادة ( كلية الاعمال ).
ويستند تصنيف ستانفورد إلى مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة التي تقيس التميز البحثي على المستوى العالمي، أهمها:
عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة.
عدد الاستشهادات المرجعية (Citations).
مؤشر (h-index) .
مستوى التأثير العلمي في التخصص الدقيق.
حجم التعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد إدراج باحثي جامعة عمان الأهلية في هذا التصنيف المرموق إنجازاً يعكس جودة مخرجات تعليمات البحث العلمي ، ويؤكد مكانة الجامعة الرائدة في تعزيز الابتكار والإنتاج المعرفي محلياً وعالمياً.
للاطلاع على القائمة الكاملة ومعرفة المزيد يمكن زيارة الموقع الرسمي:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8
