8 باحثين من عمان الأهلية ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم وفق تصنيف ستانفورد 2025

وطنا اليوم:تم إدراج ثمانية من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين حول العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع Elsevier لعام 2025،.، والذي يعد من أبرز التصنيفات البحثية العالمية، وقد شمل التصنيف كلاً من:

أ.د. أحمد صامد العدوان ( كلية الأعمال ).

أ.د.عمر المومني (كلية تقنية المعلومات ).

د. حمزة أبو عويضة ( كلية الهندسة ).

د.ولهان الشاعر ( كلية العلوم الطبية المساندة).

د. حمدي النصيرات ( كلية الصيدلة ).

أ.د. منال احمد عباس (كلية العلوم الطبية المساندة ).

أ.د. قصي شمبور ( كلية تقنية المعلومات ).

د. مها شحادة ( كلية الاعمال ).

ويستند تصنيف ستانفورد إلى مجموعة من المؤشرات العلمية الدقيقة التي تقيس التميز البحثي على المستوى العالمي، أهمها:

عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة.

عدد الاستشهادات المرجعية (Citations).

مؤشر (h-index) .

مستوى التأثير العلمي في التخصص الدقيق.

حجم التعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد إدراج باحثي جامعة عمان الأهلية في هذا التصنيف المرموق إنجازاً يعكس جودة مخرجات تعليمات البحث العلمي ، ويؤكد مكانة الجامعة الرائدة في تعزيز الابتكار والإنتاج المعرفي محلياً وعالمياً.

للاطلاع على القائمة الكاملة ومعرفة المزيد يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8