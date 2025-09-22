بنك القاهرة عمان
رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن

32 ثانية ago
رفع علم فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن

وطنا اليوم:شهدت العاصمة البريطانية، الاثنين، مراسم رفع علم دولة فلسطين فوق مبنى السفارة الفلسطينية في لندن، بحضور عدد من السفراء وممثلي الأحزاب السياسية.
وأكد السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، أن رفع العلم الفلسطيني لا يمثل نهاية للنضال، لكنه خطوة جديدة نحو الحرية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، وبعد قرن من الإنكار.
وقال إن هذا الاعتراف يمثل محطة مفصلية وتحديا كبيرا في سبيل إظهار الحقيقة، ورفضا للإبادة والاحتلال، ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يعد مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو تأكيد على أن فلسطين كانت وستبقى أرضا للشعب الفلسطيني، الذي يتمتع بصمود وشجاعة لا مثيل لها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أعلن رسميا مساء الأحد، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها لحظة تاريخية فارقة.
وتزامن هذا الإعلان مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث انضمت إلى بريطانيا كل من أستراليا، والبرتغال، وكندا في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 153 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى قريبا، منها: لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، وفرنسا، ومالطا.


