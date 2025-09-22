عمّان الأهلية تشارك في القمة العالمية الأولى لشعوب العالم بموسكو

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، في سمبوزيوم القمة العالمية الأولى لشعوب العالم (World Public Assembly)، الذي انطلقت أعماله في موسكو بمشاركة وفود من مختلف دول العالم، وحضور شخصيات أكاديمية وسياسية بارزة.

وضمّ الوفد الأردني عددًا من الشخصيات الوطنية البارزة، من بينهم دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ومعالي المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، ومعالي المهندس سمير الحباشنة وزير الزراعة الأسبق، والأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومعالي الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة رئيس جامعة الحسين بن طلال، والأستاذ الدكتور فراس الهناندة رئيس جامعة عجلون الوطنية، إلى جانب ممثلين عن جامعات ومؤسسات أردنية أخرى.

وفي جلسة العلم والتعليم واجتماع رؤساء الجامعات، ألقى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة استعرض فيها أبرز التحديات التي تواجه الجامعات والبحث العلمي، مؤكداً ضرورة ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات عملية. كما قدّم درع الجامعة التذكاري إلى رئيس مجلس رؤساء الجامعات الروسية.

وتناولت جلسات المؤتمر قضايا السلام والأمن، والتقدم العلمي، والحوار والشراكة بين الأمم، إلى جانب التعليم العالي ودور الجامعات.

وخلال جلسة منتدى الجامعات، تحدث عدد من الشخصيات البارزة، بينهم دولة الدكتور عدنان بدران والدكتورعلي صالح محمد رئيس جمهورية اليمن الجنوبي الأسبق.

يُذكر أن المؤتمر، الذي يشهد حضوراً دولياً واسعاً، يواصل أعماله في يومه الثاني لمناقشة مزيد من القضايا العالمية وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات.