مطار الملكة علياء الدولي يستقبل نحو 1.08 مليون مسافر في شهر

وطنا اليوم:أعلنت “مجموعة المطار الدولي” أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,081,573 مسافرًا خلال آب 2025، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي بيان قالت مجموعة المطار إنه أعلى رقم مسافرين في تاريخ المطار خلال شهر آب، وأعلى عدد مسافرين على الإطلاق في شهر واحد.

وسجّل المطار 8,380 حركة طائرات، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بشهر آب 2024، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 6,683 طنًا، والتي تمثّل انخفاضًا طفيفًا نسبته 0.1%.

ومن كانون الثاني حتى نهاية آب 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي ما مجموعه 6,467,788 مسافرًا، بزيادة نسبتها 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل 52,303 حركة طائرات، بارتفاع نسبته 3.2%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 45,265 طنًا بانخفاض نسبته 13.0% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، “شكّل آب 2025 الشهر الأكثر حركةً في تاريخ مطار الملكة علياء الدولي، وهو ما يعكس استمرار النمو رغم التحديات الإقليمية. وقد جاء هذا الإنجاز مدفوعًا بعودة المغتربين خلال عطلة الصيف، ما يعزز دور المطار بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.

وأضاف، “يؤكد الارتفاع المستمر في حركة المسافرين مرونة المطار وجاذبيته المتنامية، ويجدد التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم. وسنواصل المضي قدمًا في توسيع شبكة الربط الجوي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة المطار بوصفه وجهة رائدة إقليميًا في مجال رضا المسافرين”.