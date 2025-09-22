بنك القاهرة عمان
تصريح مفاجئ لتيم حسن : اللبنانيون بالقلب إلا فئة واحدة

14 ثانية ago
تصريح مفاجئ لتيم حسن : اللبنانيون بالقلب إلا فئة واحدة

وطنا اليوم:خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل عربي لدوره في مسلسل “تحت سابع أرض”، ضمن مهرجان الموركس دور الذي أقيم مساء أمس الأحد في بيروت، فاجأ الممثل السوري تيم حسن الحضور بكلمة عفوية.
إذ أكد بطل الهيبة أنه يعيش في لبنان منذ سنوات، مشدداً على حبه للشعب اللبناني. وقال “اللبنانيون في القلب.. إلا فئة واحدة، ألا وهي أصحاب المصارف”.
كما أضاف ضاحكاً “وين مصارينا يا إخواتي الأحباء”.
إلى ذلك، وجه الممثل النجم تحية حب إلى بلاده سوريا، مشدداً على أنها تاريخ من الحضارة والفن والثقافة، متمنياً أن تعود إلى تألقها.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ العام 2019، حيث فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
كما حجزت المصارف أموال المودعين اللبنانيين والأجانب على السواء، من بينهم رجال أعمال وفنانون، مانعة سحب الأموال إلا مبالغ قليلة جداً، في ظل تضخم في الأسعار.
يذكر أن مسلسل “تحت سابع أرض”، ضم نخبة من النجوم السوريين، أبرزهم منى واصف، وكاريس بشار، وأنس طيارة، وتيسير إدريس.


