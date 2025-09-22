بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

من تعلّم القرآن علّمه القرآن كلَّ شيء

دقيقة واحدة ago
من تعلّم القرآن علّمه القرآن كلَّ شيء

بقلم الدكتوره هند جمال فالح الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية الكرك
….القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، ولا نصوصًا تُحفظ لتُردَّد بالألسنة، بل هو حياةٌ متكاملة، ومنهجٌ شامل، ونورٌ يهدي القلوب والعقول. قال تعالى:

> «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ»
ومن رزقه الله شرف تعلّمه بتدبّرٍ وخشوع، عاش مع آياته روحًا وعقلًا، وجد فيه الجواب عن أسئلته، والدواء لأحزانه، والخارطة لطريقه في الدنيا والآخرة. فالمتعلّم الصادق يُصبح القرآن له معلّمًا في كل لحظة:
يرشده كيف يطهّر قلبه من الغلّ والحسد.
يعلمه كيف يوازن بين عمله ودينه، وبين دنياه وآخرته.
يفتح له أبواب الرحمة والعدل، ويرسم له معالم الصبر والثبات.
وليس المقصود أن القرآن يزوّد قارئه بكل تفاصيل العلوم المادية، بل يعلّمه أصول التفكير الراشد، ويغرس فيه القيم التي تضبط العلم وتوجّهه لما ينفع. من جلس بين يدي كتاب الله، بقلبٍ حاضرٍ ولسانٍ صادق، خرج من مجلسه وقد ازداد بصيرة، حتى يصبح القرآن في قلبه مرجعًا عند الفرح والحزن، وعند الشدة والرخاء.
فلنحرص أن نكون من «أهل القرآن»، أولئك الذين يتلون آياته حق تلاوتها، ويتدبرون معانيه، ويجعلونه دليلهم إلى الطمأنينة والسعادة. فالقرآن لا يخذل من صحبه بصدق، بل يعلّمه كيف يسير في دروب الحياة بعين ترى الحق، وقلبٍ يخشى الله، وعملٍ يسعى للخير.
قال عليه الصلاة والسلام
: “خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه.”
فلنجعل تعلم القرآن وتدبّره رسالة عمرنا، لنفوز بعلمٍ يزكّي العقول، ونورٍ يضيء القلوب، وهدىً يقودنا إلى الجنة برحمة الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:39

في رسالة لواشنطن.. كيم جونغ أون يتحدث عن ذكرياته الجميلة مع ترمب

09:33

استشهاد 5 بينهم أطفال بهجوم جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

09:21

الملك يعقد في نيويورك لقاءات مع قادة دول ورؤساء منظمات دولية

09:17

رئيس وزراء استثنائي وميداني،،،

09:11

بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

09:06

الديمقراطيون يحذرون: ترامب يسير بنا نحو الديكتاتورية

01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025