بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رئيس وزراء استثنائي وميداني،،،

15 ثانية ago
رئيس وزراء استثنائي وميداني،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
يسجل لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أنه بدء عمله من الميدان واستمر بهذا النهج ، بالرغم أن العديد ممن راهنوا أن هذا الأسلوب والنهج لن يستمر طويلاً وإنما هي جمعة مشمشية وسيعود إلى العمل المكتبي ، لكن هؤلاء قد خسروا الرهان ، فقد استمر دولة الرئيس بهذا النهج على مدار العام الأول وها هو مستمر مع دخوله العام الثاني ، لا وبل قد حفز فريقه الوزاري على هذا النهج الميداني ، فأصبح معظم لا بل غالبية الوزراء يقضون معظم وقتهم في الميدان ، ووجدوا في هذا العمل الميداني متعة في الإنجاز وفي التواصل مع المواطنين مباشرة، وتستحق هذه الحكومة أن نطلق عليها لقب الحكومة الميدانية بامتياز ، ورئيس حكومة استثنائي أتعب من قبله وسيتعب من يأتي بعده، لأنه لا يمكن الرجوع أو التراجع للوراء في هذا النهج الميداني من الحكومات القادمة مستقبلاً ، كما من ميزات وسلوكيات هذا الرئيس المتميزة والمميزة لغاية الآن هي عدم مشاركته في الجاهات والمناسبات الخاصة ، علاوة على عدم قبوله دعوات الولائم ، أو مشاركته لها، وهذا يسجل له بأنه جاء لخدمة الأردنيين فقط ، وهدفه هو الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع بدون المماطلة أو التسويف ، وبدون حروف السين المستقبلية سنعمل ووووالخ… ، وإذا استمر بهذا السلوك والنهج الإيجابي ، فإنه سيكون له الأجر والثواب لمساهمته في تقويض بعض السلوكيات السلبية الدخيلة على مجتمعنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على المواطنين ، وسيبقى الجميع والتاريخ يذكره بالخير ، وينعته بالصفات الحسنة، فطوبى لك دولة الرئيس ولحكومتك الرشيدة ، فسر على بركة الله ، والله ولي التوفيق ، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:11

بريطانيا تدرج اسم فلسطين على خرائطها الرسمية لأول مرة

09:06

الديمقراطيون يحذرون: ترامب يسير بنا نحو الديكتاتورية

01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025