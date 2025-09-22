رئيس وزراء استثنائي وميداني،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

يسجل لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أنه بدء عمله من الميدان واستمر بهذا النهج ، بالرغم أن العديد ممن راهنوا أن هذا الأسلوب والنهج لن يستمر طويلاً وإنما هي جمعة مشمشية وسيعود إلى العمل المكتبي ، لكن هؤلاء قد خسروا الرهان ، فقد استمر دولة الرئيس بهذا النهج على مدار العام الأول وها هو مستمر مع دخوله العام الثاني ، لا وبل قد حفز فريقه الوزاري على هذا النهج الميداني ، فأصبح معظم لا بل غالبية الوزراء يقضون معظم وقتهم في الميدان ، ووجدوا في هذا العمل الميداني متعة في الإنجاز وفي التواصل مع المواطنين مباشرة، وتستحق هذه الحكومة أن نطلق عليها لقب الحكومة الميدانية بامتياز ، ورئيس حكومة استثنائي أتعب من قبله وسيتعب من يأتي بعده، لأنه لا يمكن الرجوع أو التراجع للوراء في هذا النهج الميداني من الحكومات القادمة مستقبلاً ، كما من ميزات وسلوكيات هذا الرئيس المتميزة والمميزة لغاية الآن هي عدم مشاركته في الجاهات والمناسبات الخاصة ، علاوة على عدم قبوله دعوات الولائم ، أو مشاركته لها، وهذا يسجل له بأنه جاء لخدمة الأردنيين فقط ، وهدفه هو الإنجاز الحقيقي على أرض الواقع بدون المماطلة أو التسويف ، وبدون حروف السين المستقبلية سنعمل ووووالخ… ، وإذا استمر بهذا السلوك والنهج الإيجابي ، فإنه سيكون له الأجر والثواب لمساهمته في تقويض بعض السلوكيات السلبية الدخيلة على مجتمعنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على المواطنين ، وسيبقى الجميع والتاريخ يذكره بالخير ، وينعته بالصفات الحسنة، فطوبى لك دولة الرئيس ولحكومتك الرشيدة ، فسر على بركة الله ، والله ولي التوفيق ، وللحديث بقية.