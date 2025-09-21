فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

وطنا اليوم:أعلن رئيس مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، السيد عصام المساعيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح يوم السبت 20 أيلول 2025 في العاصمة الأردنية عمّان، عن إطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، والتي ستنعقد في الفترة ما بين 27 – 30 تشرين الأول 2025 في فندق الفورسيزونز – عمّان، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبرعاية كريمة من دولة السيد فيصل الفايز – رئيس مجلس الأعيان الأردني وبدعم من معالي الدكتور اشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأكد المساعيد أن هذه القمة تأتي دعمًا لإعلان عمّان عاصمة الشباب العربي 2025 الصادر عن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وانسجامًا مع إعلان عمّان العاصمة الرقمية العربية 2025 الصادر عن مجلس وزراء الاتصالات العرب، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة هو ثمرة جهود شبابية أردنية وعربية مشتركة، وشراكات نوعية أبرزها مع مؤسسة شباب قادرون، وغرفة تجارة وسط أوروبا، وشركة كونكس العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومنصة أنا مؤثر، وشركة ويب اب روتز، وشركة كودرز الذراع التقني الرسمي لفرسان التغيير.

وأضاف أن القمة جاءت كمخرج استراتيجي من منتدى الابتكار والاستثمار العربي الذي أُطلق في جامعة الدول العربية يومي 21 – 22 حزيران الماضي، بحضور سعادة السفير علي المالكي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، حيث تم اعتماد القمة كإحدى أبرز المبادرات العربية الداعمة للشباب والابتكار.

وستتناول القمة 12 محورًا استراتيجيًا تشمل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الاقتصاد الأخضر، ريادة الأعمال، التعليم الرقمي، الإعلام الرقمي، الصحة الرقمية، الزراعة الذكية، السياحة الذكية، التنمية المجتمعية، الحوكمة الرقمية، والاستثمار والشراكات الإقليمية والدولية.

وخلال المؤتمر، أعلن نائب رئيس فرسان التغيير، الخبير الاستراتيجي والاقتصادي المهندس مهند حدادين، عن إطلاق جوائز منتدى الابتكار والاستثمار العربي ضمن فعاليات قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي، وهي جوائز تهدف إلى تكريم أبرز رواد الأعمال والمبادرات الريادية العربية في مجالات التكنولوجيا، التعليم الرقمي، والخدمات البرمجية.

كما أعلن المهندس أحمد ضمرة – الرئيس التنفيذي لشركة كودرز، عن إنجاز نوعي لفرسان التغيير يتمثل بشراكة استراتيجية مع شركتي فيزا وماستركارد العالميتين بالتعاون مع احد البنوك الاردنية، لإصدار مليون بطاقة إلكترونية ذكية لأعضاء ومتطوعي فرسان التغيير، مزوّدة بخدمات الدفع الإلكتروني وخاصية الهوية الرقمية (NFC)، ابتداءً من مطلع عام 2026. وأوضح أن كودرز أطلقت المنصة الرسمية للقمة، وتعمل على تطوير منصة فرسان التغيير الرقمية لتكون منصة عربية رائدة توفر خدمات وامتيازات استراتيجية.

كما أعلنت فرسان التغيير عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون لضمان تنظيم القمة ضمن المعايير الدولية لتكون حدث عربي نوعي على مستوى الشرق الاوسط، وقد أكدت المؤسسة انها تعمل على إطلاق هوية إعلامية جديدة متكاملة بالتزامن مع فعاليات القمة.

وفي ختام المؤتمر، قدّم المساعيد الشكر لجميع الشركاء والداعمين والرعاة الرسميين، مثمنًا جهود وسائل الإعلام الأردنية والعربية في دعم هذه المبادرة الشبابية، مؤكدًا أن فرسان التغيير ستبقى منفتحة على التعاون مع كافة الأطراف لتعزيز دور الشباب العربي، انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن القمة ستشكل منصة عربية جامعة لرواد الأعمال والمبتكرين العرب وصولًا إلى عام 2030، كما دعت فرسان التغيير جميع الشباب العربي للتسجيل والمشاركة عبر المنصة الرسمية للقمة.