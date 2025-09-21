بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين بغضب داخل برلمان مدريد وتفسر ألوانه

21 سبتمبر 2025
نائبة إسبانية ترفع علم فلسطين بغضب داخل برلمان مدريد وتفسر ألوانه

وطنا اليوم:في مشهد لافت تحت قبة برلمان مدريد، رفعت النائبة الإسبانية مار إسبينار، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE)، العلم الفلسطيني، في مواجهة مباشرة مع رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو، التي كانت قد هاجمت، في وقت سابق، رفع العلم ووصفت الأمر بأنه “دعاية سياسية”.
وخلال مداخلتها الشجاعة، خاطبت إسبينار رئيسة الإقليم قائلة: “هل تعلمين يا سيدة أيوسو ماذا تعني ألوان هذا العلم؟ الأسود يرمز إلى المنفى، الأبيض إلى السلام، الأخضر إلى الأمل في حياة كريمة على أرض خصبة، أما الأحمر فهو دماء مئات آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم”.
وأضافت النائبة: “هذا هو العلم الذي تلاحقينه وتصفينه بالسوء. إنه علم السلام وكرامة شعب مضطهد، والأمل في مستقبل أفضل”.
وتابعت حديثها مؤكدة أن مدريد تقف إلى جانب القيم الإنسانية قائلة: “هذه مدريد التي قالت قبل 20 عامًا لا لحرب أثنار في العراق، وهذه مدريد التي تقول اليوم لا للإبادة الجماعية. لا مكان هنا لأشخاص بلا قلب، بلا إنسانية، بلا كرامة”.
مداخلة إسبينار، التي قوبلت بتصفيق حاد من أعضاء البرلمان، لاقت صدى واسعًا داخل إسبانيا وخارجها، حيث اعتُبرت رسالة إنسانية جريئة تؤكد أن العلم الفلسطيني يتجاوز البعد السياسي ليعكس معاناة وأحلام شعب يسعى للعدالة والكرامة.

البرلمان الهولندي
في سياق آخر، شهد البرلمان الهولندي حادثة مثيرة للجدل بعدما طُلب من النائبة إستير أوويهاند، زعيمة حزب من أجل الحيوانات (PvdD)، مغادرة قاعة الجلسات إثر ارتدائها قميصًا يمثل ألوان العلم الفلسطيني.
وبرر رئيس مجلس النواب مارتن بوسما، المنتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف (PVV)، قراره بأن النواب ملزمون بارتداء “ملابس محايدة”، مشيرًا إلى أن الرموز السياسية لا مكان لها في القاعة البرلمانية، حسبما أورد موقع أكسيوس.
ورغم سماحه لها بالاستمرار في البداية، فإن اعتراضات قادة أحزاب أخرى دفعته إلى التشدد ومطالبتها بمغادرة القاعة.
رفضت أوويهاند الامتثال الفوري، متحدية بوسما بأن يقوم بإخراجها إذا كانت انتهكت القواعد، لكنها غادرت في نهاية المطاف احتجاجًا.

عودة بـ “رمز البطيخ”
النائبة الهولندية عادت لاحقًا إلى القاعة مرتدية قميصًا يحمل نقشة البطيخ، وهو رمز بديل يُستخدم للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، واستأنفت مشاركتها في الجلسة دون أن تواجه أي اعتراض جديد.
وانتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، بما في ذلك لحظة عودتها بقميص البطيخ، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025