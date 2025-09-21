الخريف يبدأ الاثنين.. تساوي الليل والنهار وطقس متقلب في المملكة

وطنا اليوم:يصادف غدا الاثنين، بداية الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى طول الليل والنهار تقريباً، ويستمر فصل الخريف فلكياً حتى 21 كانون الأول 2025، ليصادف موعد الانقلاب الشتوي.

واعتبر مدير الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أن دخول شهر أيلول يُعتبر بمثابة دخول فعلي لفصل الخريف وفق علم الأرصاد الجوية.

وأضاف أن فصل الخريف في المملكة يتميز بتعدد أنماط الطقس، فقد تسود أجواء دافئة أو ماطرة نتيجة حالات عدم الاستقرار الجوي، وأحياناً أجواء باردة بفعل المنخفضات الجوية، كما قد يتشكل الصقيع في بعض المناطق مع نهايات الخريف، وسُجلت في بعض السنوات النادرة تساقطات ثلجية في تشرين الثاني.

وأشار إلى أن المعدل العام لدرجات الحرارة في العاصمة عمّان خلال أشهر الخريف يبلغ للعظمى 26.3 درجة مئوية وللصغرى 14.8 درجة مئوية، فيما يبلغ معدل الأمطار 27.9 ملم أي ما نسبته 11 بالمئة من المعدل الموسمي العام.

وبيّن أن أبرز القيم القياسية المسجلة سابقاً في البنك المناخي الأردني التابع للأرصاد الجوية خلال فصل الخريف شملت، تسجيل مطار عمّان المدني أعلى حرارة بلغت 43 درجة مئوية، بتاريخ 3 أيلول 2020، وأقل حرارة صغرى بلغت 3.2- درجة مئوية بتاريخ 24 تشرين الثاني 1958، وأعلى هطول مطري يومي بلغ 79.4 ملم بتاريخ 7 تشرين الثاني 1938.

وعلى مستوى المملكة، سُجلت أعلى حرارة عظمى 50.1 درجة مئوية في دير علا بتاريخ 4 أيلول 2020، وأقل حرارة صغرى 11.2- درجة مئوية في الشوبك بتاريخ 17 تشرين الثاني 1978، فيما سجلت محطة رأس منيف أعلى هطول مطري بلغ 114.6 ملم بتاريخ 19 تشرين الثاني 2023.