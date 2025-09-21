المركزي: لا خطط لفرض عمولات على التحويلات المالية للأفراد عبر كليك

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، أنه لا توجد أي خطط أو دراسات لفرض عمولة على التحويلات المالية للأفراد عبر نظام الدفع الفوري “كليك” في الأردن.

وقال ، إن ما تتم دراسته هو فرض عمولة على التجار الذين يستخدمون هذه الخدمة لأغراض تجارية.

وأوضح أبو شهاب أن الحد الأعلى للتحويل عبر “كليك” يبلغ 10 آلاف دينار، وذلك يعتمد على البنك الذي يحدد للعميل سقف المبالغ التي يتم تحويلها وفقًا للملاءة المالية للعميل وطبيعة عمله، مؤكداً في لوقت نفسه أن البنوك تُسهّل المعاملات للعملاء الذين تتناسب أوضاعهم مع معاييرها.

وكشف أب وشهاب عن مشروع لإطلاق خدمة “كليك بلس” خلال العام المقبل لدعم الحوالات الفورية الدولية، الأمر الذي من شأنه مساعدة المسافرين.

وبيّن أن عدد المشتركين في خدمة “كليك” بلغ 4.620 مليون عميل، فيما سجلت الحركات عبر الخدمة 141 مليون حركة في عام 2024، وارتفعت في شهر آب من العام الحالي إلى 163 مليون حركة.

كما بلغت قيمة الحوالات مع نهاية عام 2024 نحو 17.3 مليار دينار، ويتوقع أن تصل إلى 25 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بالحوالات الخاطئة، شدد أبو شهاب على أنه في حال تم التحويل عن طريق الخطأ، يجب إخطار البنك ليتم إرجاع المبلغ حسب الأصول، مؤكدًا أنه لا يجوز التواصل مباشرة مع الأشخاص الذين وصلتهم الأموال بالخطأ حتى لا يتم استغلال الحسابات لأغراض مشبوهة.

وأكد أبو شهاب أهمية ايضاح سبب الحوالة خلال عملية التحويل، سواء كانت لأغراض عائلية أو تجارية، وضرورة التأكد من الإسم الكامل للمستفيد لحماية الأطراف كافة.