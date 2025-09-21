بنك القاهرة عمان
ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلينا فستحدث أمور سيئة

16 ثانية ago
ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلينا فستحدث أمور سيئة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة فإن “أمورا سيئة” ستحدث.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث”.
ويوم الجمعة، قال ترامب إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي، إنه “ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدا”.
وقبل ذلك، كشف ترامب يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة السيطرة على قاعدة باغرام التي استخدمتها القوات الأميركية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باكينغهامشير بشمال غربي لندن، إن موقع قاعدة باغرام قرب الصين إستراتيجي، مشيرا إلى أن أحد أسباب رغبة أميركا في استعادة القاعدة هو “أنها تبعد ساعة واحدة فقط من المكان الذي تصنع فيه الصين صواريخها وأسلحتها النووية”، وهو ادعاء كان قد كرره في مارس/آذار الماضي.
وانتقد ترامب طريقة انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان تحت إدارة الرئيس جو بايدن عام 2021، وقال إن الولايات المتحدة كانت ستغادر أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدة باغرام.
وأضاف “أعطيناهم القاعدة مجانًا، ونحاول استعادتها لأنهم بحاجة لأشياء منا”، ملمحا إلى أن واشنطن تملك أوراق ضغط على الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان.

موقف طالبان
في المقابل، شدد مسؤولون في الحكومة الأفغانية يوم الجمعة على رفضهم السيطرة الأميركية على قاعدة باغرام الجوية شمالي العاصمة كابل، مؤكدين أن القاعدة تحت سيطرة الحكومة بالكامل.


