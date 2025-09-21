الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وينسف المباني وخيم النازحين في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ716 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين، في حين أعلن قادة أحزاب سياسية إسرائيلية تشكيل جبهة لإيجاد بديل من حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية.

وقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 96 شخصا بنيران جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 81 في مدينة غزة.

وفي إسرائيل، خرجت مظاهرات عدة تطالب بإنهاء الحرب والتوصل لصفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.

وفي مؤشر على عمق أزمة نتنياهو أُعلن عن تشكيل جبهة حزبية للإطاحة بحكومة نتنياهو. وتضم هذه الجبهة زعيم المعارضة يائير لبيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إلى جانب رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان

في ذات السياق، نقل موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تتحدث مع قطر عن استئناف التفاوض غير المباشر بين إٍسرائيل وحركة وحماس