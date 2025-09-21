بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وينسف المباني وخيم النازحين في غزة

15 ثانية ago
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وينسف المباني وخيم النازحين في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ716 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين، في حين أعلن قادة أحزاب سياسية إسرائيلية تشكيل جبهة لإيجاد بديل من حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية.
وقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 96 شخصا بنيران جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 81 في مدينة غزة.
وفي إسرائيل، خرجت مظاهرات عدة تطالب بإنهاء الحرب والتوصل لصفقة تعيد الأسرى من قطاع غزة.
وفي مؤشر على عمق أزمة نتنياهو أُعلن عن تشكيل جبهة حزبية للإطاحة بحكومة نتنياهو. وتضم هذه الجبهة زعيم المعارضة يائير لبيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت إلى جانب رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان
في ذات السياق، نقل موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تتحدث مع قطر عن استئناف التفاوض غير المباشر بين إٍسرائيل وحركة وحماس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:04

الاتفاقية الدفاعية السعودية – الباكستانية: أبعادها التاريخية والاستراتيجية والجيوسياسية

20:58

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان ورشة عمل مشتركة في القاهرة

15:59

الأمن العام يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش، ويلقي القبض على الفاعل ويضبط سلاح الجريمة

15:51

الاردن يفوز ربرئاسة الهيئة الاستشاريه لجمعيات البنوك العربية

15:26

هالة الجراح.. سيدة الموقف

15:22

المحامي الدكتور عمر الخطايبه يحصل على الدكتوراه بالقانون العام

15:10

الرحلة التي تحمل وطناً

15:00

الاقتصاد الرقمي” توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج “جاهز” لدعم الشركات الناشئة

14:48

أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غداً

14:02

فادي السمردلي يكتب: السمو الأخلاقي في العمل الحزبي مفتاح الديمقراطية والثقة بين الناس والسياسة

12:52

الصبيحي لدولة رئيس الوزراء :عام على تقلّدك الولاية العامة وأحمّلك مسؤولية الضمان؛ هل اطلعت دولة الرئيس على نتائج الدراسات الإكتوارية لمؤسسة الضمان.؟

12:19

مباحثات بين الأردن وأوزبكستان لتعزيز العلاقات التجارية

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025