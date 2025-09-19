لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

وطنا اليوم:ذكرت شبكة “سي.بي.إس”، يوم الجمعة، أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.

ويشارك الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية.

وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى”.

ومنذ وصولها إلى السلطة في دمشق، حظيت السلطة الانتقالية بدعم إقليمي ودولي.

والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو الماضي، بعد أيام من زيارته إلى باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.