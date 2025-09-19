بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

19 سبتمبر 2025
لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

وطنا اليوم:ذكرت شبكة “سي.بي.إس”، يوم الجمعة، أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.
ويشارك الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية.
وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى”.
ومنذ وصولها إلى السلطة في دمشق، حظيت السلطة الانتقالية بدعم إقليمي ودولي.
والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو الماضي، بعد أيام من زيارته إلى باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:53

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات

20:33

الوطني لتطوير المناهج يطلق منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات

20:26

الأردن يستقبل الأسبوع الأول من الاعتدال الخريفي بأجواء صيفية لافتة

20:00

الأوراق المالية تحذر من تطور وازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

19:48

دورك سيأتي .. تهديد مباشر من وزير دفاع إسرائيل لزعيم الحوثيين

19:25

مسؤول فلسطيني: عباس سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو

19:21

برئاسة د. روان الحياري: تنفيذية الصحة في حزب الميثاق تعقد اجتماعها الأول

19:17

الهيئة المستقلة : الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

19:12

ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأمريكي

16:57

د. قاسم العمرو يهنئ الأستاذ الدكتور وليد العويمر

16:51

اعترافات مدرس جامعي (مسرحية مونودراما)

16:50

الأونروا: كلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع 3180 دولارا

وفيات
وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025