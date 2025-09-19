الهيئة المستقلة : الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

وطنا اليوم:قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، الجمعة، إنه لن يكون هناك دعاية للمرشحين في الانتخابات، غير الإلكترونية، من خلال نظام لتنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها.

توقع الحباشنة ، أن يكون نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية نافذا ومعمولا به في انتخابات البلديات المقبلة، مشددا على أن الأسلوب التقليدي في الدعاية الانتخابية لن يكون متاحا في المستقبل.

وأوضح أن الوسائل المستخدمة كانت تشكل تلوثا بصريا وكانت تهدد السلامة العامة، كما كان هناك تجاوزات كبيرة رافقت الدعاية الانتخابية وشكلت عبئا كبيرا على الهيئة وأمانة عمّان.

وبين أنه في الانتخابات الماضية وصل عدد المخالفات التي تم رصدها إلى أكثر من 3 آلاف مخالفة، وتم التعامل معها من قبل الهيئة وأمانة عمّان.

وبيّن أن النظام الجديد سيضبط إجراءات الدعاية الانتخابية وطرق توزيعها عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.

وكانت مسوّدة نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى كشفت عن توجه لحظر استخدام الدعاية الانتخابية في عمّان إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.

وتشير مسوّدة النظام، إلى أنه يُحظر على المترشح والقائمة أيضاً، وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت الآتية: أماكن العبادة، والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والأماكن المخصصة للخدمات العامة، والحدائق والمتنزهات.

وتحدث الحباشنة عن أن الهيئة ستنسق مع وزارة الإدارة المحلية النموذج على كل المحافظات.

وأشار إلى أن البنية التحتية متاحة في كل محافظات المملكة، وإذا لم يكن هناك بنية تحتية رقمية سيتم تحديد أماكن معينة للمرشحين لنشر الدعاية الانتخابية فيها.

بدوره قال مدير رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان طارق القهيوي، إنه سيتم تحديد بعض المناطق التي لا تحتوي على وسائل إلكترونية لنشر الدعاية الانتخابية عبر الطريقة التقليدية.

ورأى أن الوسائل القديمة في الدعاية الانتخابية أصبحت غير مناسبة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بعض الدعايات الانتخابية القديمة في الانتخابات السابقة كانت تهدد السلامة العامة.

ولفت إلى أن النظام الإلكتروني تكلفته أقل، ويحدد الفئات المستهدفة خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.