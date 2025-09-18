بنك القاهرة عمان
الاحتلال يعترف بمقتل 4 ضباط في جنوب غزة

17 ثانية ago
الاحتلال يعترف بمقتل 4 ضباط في جنوب غزة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم وإصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس.
وأضاف في بيان نقلته إذاعة الجيش أن الحدث الذي أدى إلى مقتل العسكريين وقع في حي الجنينة شرقي رفح.
وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث أثناء عمليات بحي الجنينة في رفح صباح الخميس، حيث كانت جرافة مدرعة تخلي طريقا بينما كانت مركبتان عسكريتان تسيران خلفها.
وعندما تحركت إحدى السيارتين إلى جانب الطريق، أصيبت بعبوة ناسفة.
وقال الجيش إنه لا يزال يحقق في نوع المتفجرات المستخدمة، وكيفية تفجيرها، ومتى وضعت هناك.
وتأتي عمليات المقاومة هذه في ظل حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.
كما بدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب الماضي الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا “عربات جدعون 2″، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.


