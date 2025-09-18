قوات الاحتلال تعلق إدخال المساعدات القادمة من الأردن لغزة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن وقف إدخال المساعدات من الأردن لقطاع غزة حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد قتل شخصين الخميس، في إطلاق نار عند “معبر اللنبي” الحدودي، وفقا لجهاز الإسعاف الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاما وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي توفيا متأثرين بجروحهما.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن أحد مسعفيها قوله “واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها إلى إعلان وفاتهما”.

وأضافت خدمة الطوارئ “تم تحييد (…) على يد القوات الأمنية”.