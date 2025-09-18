بنك القاهرة عمان
مسيّرة تصيب فندقا في إيلات جنوبي إسرائيل

32 ثانية ago
مسيّرة تصيب فندقا في إيلات جنوبي إسرائيل

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيّرة أصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار في المنطقة قبل استهداف المسيرة المبنى، وأعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الحادث.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة أُطلقت من اليمن وانفجرت عند مدخل فندق في إيلات.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب نيران في أحد طوابق الفندق، وحالة طوارئ في المنطقة لإخماد الحريق.


