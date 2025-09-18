بنك القاهرة عمان
23 دقيقة ago
الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر

وطنا اليوم:أوقف الأردن، الخميس، حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر.
وأهابت مديرية الأمن العام، بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ سلطات الاحتلال منعت حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة الغربية من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إطلاق نار عند “معبر اللنبي” مشيرة إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة آخرين في الحادث.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قد قال، إنّ الأردن يتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.


