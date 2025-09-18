بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الأردن وقطر.. وحدة موقف وصوت أمة

44 ثانية ago
الأردن وقطر.. وحدة موقف وصوت أمة

م مدحت الخطيب

في زمن التشرذم العربي والانكسارات المتلاحقة، يطلّ علينا الموقف الأردني-القطري كحالة نادرة من الرزانة والعقلانية، مبنيّة على الصدق في النوايا والإخلاص في العمل. لم تكن العلاقات بين عمّان والدوحة يومًا علاقات عابرة أو ظرفية، بل كانت ولا تزال جسرًا من الثقة والتقدير المتبادل، يزداد صلابة كلما عصفت العواصف بالأمة…

زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن اليوم ليست مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل هي رسالة عميقة للعالم كلّه: أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وقطر بقيادة الأمير تميم، يسيران على خط واحد، ويمسكان بقبضة واحدة على جرح الأمة النازف…إنها زيارة تأتي بعد زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين قبل أيام للدوحة للتعبير عن الموقف الأردني الواضح والرافض للهمجية الإسرائيلية ومؤيدا للشقيقة قطر في كل تحركاتها بعد الهجوم الغاشم الذي تعرضت له ولتؤكد هذه الزيادة أن هناك قيادات عربية ما زالت تؤمن بالوحدة العربية، وتعمل على ترميم الصف العربي الممزق…

يأتي ذلك كله بعد خطاب جلالة الملك في قمة الدوحة فلم يكن مجرد كلمات، بل كان صيحة حق أعادت التذكير بأن للأمة صوتًا لا يمكن إسكاته، وأن في هذا الجسد المريض نبضًا لم يمت بعد. ذلك الخطاب عزّز حالة التوافق الأردني-القطري، وأثبت أن وحدة الرؤية بين القيادتين ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تاريخية لمواجهة الضعف والانقسام الذي ينهش الجسد العربي والإسلامي…

اليوم، الأردن وقطر لا يتحدثان بلغة المجاملات، بل بلغة الفعل والموقف. كلاهما يثبت أن الإرادة الحرة قادرة على صناعة مسار جديد، وأن العرب قادرون – إذا صدقت نواياهم – أن يكتبوا تاريخًا مغايرًا، يليق بتضحيات شعوبهم وأحلامها…

إنها رسالة أمل وسط ظلام ، تقول لكل عربي ومسلم: لم تنطفئ النار بعد، ولم يُكسر العزم، ما دام هناك رجال يقفون في الصف الأول، يقودون أوطانهم بثبات، ويرفضون الاستسلام لوهن اللحظة….

نعم ستكون غزة وشعبها المكلوم على طاولة اللقاء وسيكون الرد الأردني القطري متوافقا على لجم هذا العدو المتغطرس فقد أمعن في القتل والتشريد والخروج على كافة الأعراف الدولية وعليه أن يرتدع، قادم الأيام ستكون هنالك زيارات لكلا القائدين لدول عربية شقيقة، وزيارات أخرى لدول غربية لتنقل هذا التوافقات علها تكون مفتاح الحل في خروج أهلنا في غزة من هذا الدمار الشامل، وأن تتوقف هذه الإبادة الجماعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:24

تضمنت بندا مهما.. السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

09:15

التايمز : بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب

09:11

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025

09:08

ولي العهد يحذر من خطورة الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية

21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا