تضمنت بندا مهما.. السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

وطنا اليوم:أثار الاتفاق الدفاعي المشترك الذي وقعته السعودية وباكستان يوم أمس الأربعاء، تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي خطوة وصفت بأنها “رسالة ردع لإسرائيل” و”رسالة إلى واشنطن”.

والاتفاقية التي وقعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وقال أحد النشطاء على منصة “أكس” إنها “خطوة تؤكد ثقل الرياض في صياغة توازنات الأمن الإقليمي وتضع باكستان في عمق المظلة السعودية”.

واعتبر آخر أن السعودية “قطعت الطريق على أي تهديد، ووضعت حداً لعنتريات نتانياهو، كما أوصلت رسالة لأمريكا مفادها: لا يمكننا الوثوق بكم!”.

وقال آخر: “ايران حليفة لباكستان السعودية وقعت اتفاق دفاعي ردعي مع باكستان ايران والسعودية يبحثان توقيع اتفاق دفاعي وتعاون عسكري الصين حليفة لباكستان وايران الهند اذا اعتدت على باكستان فكأنما اعتدت على السعودية أي اعتداء على السعودية يعني انه اعتداء على باكستان النووية الكثير من الأشياء تتغير”.

وقال ناشط آخر إنها: “.. اتفاقية تاريخية ، تُعيد تعريف القوة والوحدة، السعودية وباكستان في تحالف استراتيجي يُعزز الأمن الإقليمي، ويدعم الاستقرار المشترك”.

وأشار ناشط إلى أنه “ليس مجرد توقيع على ورق، بل هو رسالةُ وفاءٍ للأمة، ووعدٌ بأن يظلّ الصفّ موحّدًا، والراياتُ مرفوعة، والمستقبلُ أكثر أمانًا وعزّة بإذن الله القوي القاهر”.

وكتب ناشط إن السعودية أثبتت “للعالم أنها دخلت نادي القوى النووية عبر شراكة تاريخية مع إسلام آباد. اليوم… الردع السعودي لا يُقاس إلا بالقوة العظمى”.

واعتبر آخر إنها “رسالة ردع لإسرائيل ولنتنياهو المجرم..”.

وتنص “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وجاء في بيان صدر بشأن زيارة الدولة التي قام بها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية: “انطلاقا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود بين السعودية وباكستان، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالتوقيع على “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.

وذكر البيان أن “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

من جهته، ذكر التلفزيون الباكستاني الرسمي الرياض وإسلام آباد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك رسمية في خطوة تعزز بشكل كبير شراكتهما الأمنية الممتدة منذ عقود.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني “تهدف هذه الاتفاقية التي تعكس الالتزام المشترك لكلا البلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان”.

وفي السياق، قال مسؤول سعودي بارز لوكالة “رويترز”، إن الاتفاقية مع باكستان “دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية”.

وأوضح المسؤول أن “الاتفاقية تعكس تعاونا طويل الأمد بين البلدين، وليست استجابة لأحداث محددة”.