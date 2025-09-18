التايمز : بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “ذا تايمز البريطانية” أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، وذلك فور انتهاء الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة المتحدة.

ووفقا للصحيفة فقد أجّل ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترمب تجنباً لأن يطغى الموضوع على المؤتمر الصحفي المشترك المقرر عقده الخميس معه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تسبق بريطانيا انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بهذه الخطوة، حيث تستعد دول أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا لاتخاذ موقف مماثل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن 147 دولة تعترف بدولة فلسطين، بما في ذلك روسيا. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ومنذ بداية عام 2024، اعترفت عشر دول بفلسطين، بما في ذلك إيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.