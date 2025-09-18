بنك القاهرة عمان
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025

33 ثانية ago
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025

وطنا اليوم:أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في نطاق يتراوح بين 4 و4.25 بالمئة في أول خفض منذ بداية عام 2025، بعد سلسلة اجتماعات أبقى خلالها على الفائدة دون تغيير.
وأشارت توقعات البنك إلى تخفيضات إضافية 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، و25 نقطة أساس أخرى في كل من العامين المقبلين.
وصدر القرار بعد تصويت جاء بأغلبية 11 مقابل صوت واحد، حيث كان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذي عارض القرار، مطالبا بخفض بمقدار نصف نقطة.


