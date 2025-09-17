بنك القاهرة عمان
الأردني إيهاب عميش أول عربي بمنصب أممي رفيع لمكافحة الإرهاب

17 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:في إنجاز دبلوماسي جديد يُضاف إلى سجل الأردن على الساحة الدولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين الدبلوماسي الأردني، إيهاب عميش، في منصب نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومدير للسياسات في مقر المنظمة بنيويورك.
ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة، حيث يُعد عميش أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى في مجال مكافحة الإرهاب، مما يعكس الثقة الدولية بالكفاءات الأردنية وقدرتها على التعامل مع أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على مستوى العالم.
ويأتي اختيار عميش لهذا الموقع المرموق تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة بالخبرة في العمل الدبلوماسي والأممي. فقد شغل قبل هذا التعيين منصب مدير وحدة سيادة القانون في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كما تدرج في مناصب هامة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، حيث وصل إلى رتبة وزير مفوض، وعمل نائباً للمندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة.
ويُبرز هذا التعيين الدور المحوري الذي يلعبه الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.


