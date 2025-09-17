الملك: حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

وطنا اليوم:رحب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى زيارته الأردن.

وقال جلالته، عبر حسابه في منصة إكس، “حياك الله أخي سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن. تجمعنا أخوة وحرص مشترك على توطيد العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وسنواصل العمل سويا من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية”.

وعقد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مباحثات في قصر بسمان الزاهر.

واستقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمان في زيارة رسمية للمملكة.

وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.

ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدﷲ بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.

ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.