فرسان التغيير تبرم اتفاقية تعاون مع المحتوى الهندسي لإدارة المشاريع

وطنا اليوم:في إطار الاستعدادات المتسارعة لإطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، وقّعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المحتوى الهندسي لإدارة المشاريع، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السيد عصام المساعيد رئيس مؤسسة فرسان التغيير، والمهندس محمد عزات يحيى المدير العام لشركة المحتوى الهندسي، إلى جانب عدد من أعضاء الفريقين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الشراكات المؤسسية النوعية التي تسعى مؤسسة فرسان التغيير إلى ترسيخها استعدادًا لاستضافة هذا الحدث العربي البارز، الذي يُنظم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية على هامش فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي 2025”.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات الهندسة والإدارة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والتقني للفريق التنظيمي للقمة، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويدعم منظومة التميز المؤسسي في إدارة الفعاليات الشبابية الكبرى.

ومن جهته، أكد عصام المساعيد أن هذه الاتفاقية “تُجسّد التزام مؤسسة فرسان التغيير برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعكس سعي المؤسسة إلى بناء قدرات شبابية قادرة على قيادة التحول الوطني والمشاركة الفاعلة في إدارة المشاريع الكبرى بوعي وكفاءة”.

من جهته، أعرب المهندس محمد عزات يحيى عن فخر شركة المحتوى الهندسي بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها “تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي والريادة الهندسية، وتسخير الخبرات في دعم الجيل القادم من قادة الابتكار والتنمية”.

وتُعد قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 واحدة من أبرز الفعاليات العربية المرتقبة هذا العام، حيث يتوقع أن تستقطب أكثر من 2500 مشارك من 20 دولة عربية، في محاور متعددة تشمل: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، ريادة الأعمال، والأمن السيبراني، لتشكل منصة رائدة للشباب العربي لرسم مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة.