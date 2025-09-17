بريزات يوجه نداء للأردنيين : البترا بحاجة لفزعتكم

وطنا اليوم:وصف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس بريزات، إن الإقبال السياحي على البترا من قبل الأردنيين “ليس بطال”، وهناك زوار من مختلف المحافظات يزورون المدينة الوردية.

وأضاف خلال حديث اذاعي ، أن هنالك عروضًا سياحية متعددة ويبقى القرار بيد السائح، مستدركًا: “لا يمكن فرض أي وجهة سياحية عليه”.

وانتقد المقارنات “الظالمة” بين أسعار السياحة في الأردن وتلك في دول أخرى، موضحًا أن بعض السياح يقارنون “بشكل غير منصف” أسعار فنادق ثلاث أو أربع نجوم في وجهات خارجية، مع أسعار فنادق خمس نجوم في الأردن.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفنادق في الأردن خاصة فئة الخمس نجوم، يعود إلى الكلف التشغيلية العالية، مؤكدًا أن المقارنة العادلة يجب أن تكون بين فنادق من نفس الفئة والمستوى في الأردن وخارجها، مثل شرم الشيخ أو إسطنبول أو غيرها.

وحذر من التعميمات السلبية غير الدقيقة أو المبنية على الواقع حول السياحة الداخلية، لأن بعضها لا يعكس الحقيقة كما هي.

البترا منكوبة اقتصاديًا –

وبيّنَ أن برنامج “أردننا جنة” السياحي مفتوح للجميع، ويتيح زيارات بأسعار مدعومة لكل من البترا والعقبة ووادي رم ومناطق سياحية أخرى، مشيرًا إلى أن الزائرين يمكنهم الاستفادة من أسعار منخفضة حتى خارج البرنامج.

ووجه بريزات نداء للأردنيين، قائلًا: “البترا بحاجة فزعتكم، فنادقها مغلقة منذ عامين نتيجة تداعيات الحرب على غزة، وزادت المعاناة مؤخرًا بسبب الحرب الإيرانية – الإسرائيلية”.

وتابع: “أكرر النداء والمناشدة لكل الأردنيين تعالوا على البترا ادعموا أهلكم وناسكم وإخوانكم، فالمدينة الوردية منكوبة اقتصاديًا”.

وأوضح أن هناك حاليًا 36 تجربة سياحية متاحة للزوار في البترا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 46 تجربة بنهاية الشهر، سعيًا لرفع لتويع التجارب ورفع مدة إقامة السائح.

ولفت إلى أن المنتج السياحي في البترا يجمع بين البعد الأثري والثقافي والمغامرة والاستكشاف، مشيرًا إلى أن وادي رم والعقبة كذلك يقدمان تجارب ومنتجات سياحية خاصة فيها.

ويشار إلى أن البترا من أكثر الأماكن السياحية تأثرا بتراجع أعداد السياح، نتيجة تداعيات الحرب على غزة وأثرها على الإقليم، حيث إن 32 فندقا تضمّ 2000 غرفة أغلقت، إضافة لخسارة 700 موظف أعمالهم فيها، وفق أرقام رسمية.

ويعتمد 38 ألف نسمة من سكان البترا بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في المدينة وقد تأثروا بأزمة السياحة فيها.

الدخل السياحي في 8 أشهر –

وتشير بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2.6% ليبلغ 932.2 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.3% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 ليبلغ 5,330.4 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.9%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية (38.4%)، والأوروبية (30.2%)، والأميركية (18.6%)، والعرب .5)5%)، والجنسيات الأخرى (34.0%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 1.3%